На Житомирщину прислали з Києва спецназ ТОР охороняти підрахунок голосів. Фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n124631-na-jytomyrschynu-pryslaly-z-kyieva-specnaz-tor-ohoronyaty-pidrahunok-golosiv-video.html

Ракурс

Loading...

На Житомирщину, в місто Коростень, із Києва прислали спеціальний підрозділ поліцейських тактико-оперативного реагування патрульної поліції для охорони підрахунку голосів в окружній виборчій комісії № 64.

Гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР прибув сьогодні для забезпечення публічного порядку та безпеки під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій до окружної. Про це повідомляє прес-служба Департаменту комунікації Національної поліції України.

<br />

Висновки про можливі провокації під час доправлення виборчих бюлетенів із дільничних виборчих комісій до окружної в поліції зробили після аналізу оперативної обстановки. Тому й вирішили для підсилення місцевої поліції відправити гелікоптером Мі-8 спецпідрозділ ТОР.

У поліції зазначають, що перевезення бюлетенів з окружних виборчих комісій до Центрвиборчкому супроводжуватимуть спецпризначенці поліції.

<br />

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія підрахувала вже понад 70% протоколів на позачергових виборах до парламенту за багатомандатним виборчим округом. ЦВК оприлюднила оновлені дані щодо результатів політичних партій.