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На Житомирщину прислали з Києва спецназ ТОР охороняти підрахунок голосів. Фото: Національна поліція

На Житомирщину прислали з Києва спецназ ТОР охороняти підрахунок голосів (ВІДЕО)

22 лип 2019, 18:00
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На Житомирщину, в місто Коростень, із Києва прислали спеціальний підрозділ поліцейських тактико-оперативного реагування патрульної поліції для охорони підрахунку голосів в окружній виборчій комісії № 64.

Гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР прибув сьогодні для забезпечення публічного порядку та безпеки під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій до окружної. Про це повідомляє прес-служба Департаменту комунікації Національної поліції України.

Висновки про можливі провокації під час доправлення виборчих бюлетенів із дільничних виборчих комісій до окружної в поліції зробили після аналізу оперативної обстановки. Тому й вирішили для підсилення місцевої поліції відправити гелікоптером Мі-8 спецпідрозділ ТОР.

У поліції зазначають, що перевезення бюлетенів з окружних виборчих комісій до Центрвиборчкому супроводжуватимуть спецпризначенці поліції.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія підрахувала вже понад 70% протоколів на позачергових виборах до парламенту за багатомандатним виборчим округом. ЦВК оприлюднила оновлені дані щодо результатів політичних партій.

Джерело: Ракурс


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999

На Житомирщину прислали з Києва спецназ ТОР охороняти підрахунок голосів (ВІДЕО)

На Житомирщину з Києва прислали спецпідрозділ поліцейських тактико-оперативного реагування патрульної поліції охороняти підрахунок голосів в окружній виборчій комісії № 64

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