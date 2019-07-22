На Житомирщину прислали из Киева спецназ ТОР охранять подсчет голосов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n124631-na-jitomirschinu-prislali-iz-kieva-specnaz-tor-ohranyat-podschet-golosov-video.htmlРакурс
На Житомирщину, в город Коростень, из Киева прислали специальное подразделение полицейских тактико-оперативного реагирования патрульной полиции для охраны подсчета голосов в окружной избирательной комиссии № 64.
Вертолет со спецподразделением ТОР прибыл сегодня, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность во время транспортировки избирательной документации с участковых избирательных комиссий в окружную. Об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.
Выводы о возможных провокациях во время доставки избирательных бюллетеней с участковых избирательных комиссий в окружную в полиции сделали после анализа оперативной обстановки. Поэтому и решили для усиления местной полиции отправить вертолетом Ми-8 спецподразделение ТОР.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия подсчитала уже более 70% протоколов на внеочередных выборах в парламент по многомандатному избирательному округу. ЦИК обнародовала обновленные данные о результатах политических партий.