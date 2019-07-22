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На Житомирщину прислали из Киева спецназ ТОР охранять подсчет голосов. Фото: Национальная полиция

На Житомирщину прислали из Киева спецназ ТОР охранять подсчет голосов (ВИДЕО)

22 июл 2019, 18:00
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На Житомирщину, в город Коростень, из Киева прислали специальное подразделение полицейских тактико-оперативного реагирования патрульной полиции для охраны подсчета голосов в окружной избирательной комиссии № 64.

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Вертолет со спецподразделением ТОР прибыл сегодня, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность во время транспортировки избирательной документации с участковых избирательных комиссий в окружную. Об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

Выводы о возможных провокациях во время доставки избирательных бюллетеней с участковых избирательных комиссий в окружную в полиции сделали после анализа оперативной обстановки. Поэтому и решили для усиления местной полиции отправить вертолетом Ми-8 спецподразделение ТОР.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия подсчитала уже более 70% протоколов на внеочередных выборах в парламент по многомандатному избирательному округу. ЦИК обнародовала обновленные данные о результатах политических партий.

Источник: Ракурс


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999

На Житомирщину прислали из Киева спецназ ТОР охранять подсчет голосов (ВИДЕО)

На Житомирщину из Киева прислали спецподразделение полицейских тактико-оперативного реагирования патрульной полиции охранять подсчет голосов в окружной избирательной комиссии № 64

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