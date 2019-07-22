На Житомирщину прислали из Киева спецназ ТОР охранять подсчет голосов. Фото: Национальная полиция

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На Житомирщину, в город Коростень, из Киева прислали специальное подразделение полицейских тактико-оперативного реагирования патрульной полиции для охраны подсчета голосов в окружной избирательной комиссии № 64.

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Вертолет со спецподразделением ТОР прибыл сегодня, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность во время транспортировки избирательной документации с участковых избирательных комиссий в окружную. Об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

<p> Выводы о возможных провокациях во время доставки избирательных бюллетеней с участковых избирательных комиссий в окружную в полиции сделали после анализа оперативной обстановки. Поэтому и решили для усиления местной полиции отправить вертолетом Ми-8 спецподразделение ТОР. </p><p> В полиции отмечают, что перевозку бюллетеней из окружных избирательных комиссий в Центризбирком будет сопровождать спецназовцы полиции. </p><p> <Iframe width = «560» height = «315» src = «https://www.youtube.com/embed/kDxF4LXhwX4» frameborder = «0» allow = «accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in -picture «allowfullscreen> </ iframe> </p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in -picture" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src= "https://www.youtube.com/embed/kDxF4LXhwX4" width="560"><p> Напомним, что Центральная избирательная комиссия подсчитала уже более 70% протоколов на внеочередных выборах в парламент по многомандатному избирательному округу. ЦИК обнародовала обновленные данные о результатах политических партий. <a href= "https://racurs.ua/n124628-vybory-v-parlament-cik-obrabotal-70-protokolov.html">https://racurs.ua/n124628-vybory-v-parlament-cik-obrabotal-70-protokolov.html?nocache</a></p><p> Читайте также: Выборы депутатов Верховной Рады: хроника событий (ОБНОВЛЯЕТСЯ)<a href= "https://racurs.ua/n124518-vybory-deputatov-rady-hronika-obnovlyaetsya.html">https://racurs.ua/n124518-vybory-deputatov-rady-hronika-obnovlyaetsya.html</a></p>

Выводы о возможных провокациях во время доставки избирательных бюллетеней с участковых избирательных комиссий в окружную в полиции сделали после анализа оперативной обстановки. Поэтому и решили для усиления местной полиции отправить вертолетом Ми-8 спецподразделение ТОР.

<p> В полиции отмечают, что перевозку бюллетеней из окружных избирательных комиссий в Центризбирком будет сопровождать спецназовцы полиции. </p>

Напомним, что Центральная избирательная комиссия подсчитала уже более 70% протоколов на внеочередных выборах в парламент по многомандатному избирательному округу. ЦИК обнародовала обновленные данные о результатах политических партий.