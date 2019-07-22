Суд отказался снимать арест с активов Коломойского по делу «ПриватБанка». Фото: SM News

https://racurs.ua/n124629-sud-otkazalsya-snimat-arest-s-aktivov-kolomoyskogo-po-delu-privatbanka.html

Ракурс

Национальному банку Украины Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с активов Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат, по делу «ПриватБанка».

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Нацбанк хотел снять данный арест в целях погашения задолженности «ПриватБанка» по кредитам, но в этой возможности суд ему отказал. Соответствующие сведения размещены в судебном реестре.

Отметим, что активы Коломойского арестовали по иску Генпрокуратуры 22 марта этого года. Арест был наложен прокуратурой в рамках уголовного производства по делу возможного вывода 19 млрд грн бывшими владельцами «ПриватБанка» до начала его национализации в 2016 году. Данные активы были получены Нацбанком в ипотеку в качестве обеспечения долгов банка по рефинансированию.

В частности, к арестованному имуществу относится движимое имущество нескольких металлургических заводов Коломойского на территории Украины, а также земельные участки на горнолыжном курорте «Буковель».

Напомним, что ранее Печерским районным судом города Киева был снят арест с 415 недвижимых объектов общества с ограниченной ответственностью «Приватофис». Соответствующее ходатайство компании об отмене ареста коммерческой недвижимости и земельных участков было удовлетворено 5 июля.