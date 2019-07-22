Суд відмовився знімати арешт з активів Коломойського у справі «ПриватБанку». Фото: SM News

https://racurs.ua/ua/n124629-sud-vidmovyvsya-znimaty-aresht-z-aktyviv-kolomoyskogo-u-spravi-pryvatbanku.html

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Національному банку України Київський апеляційний суд відмовив у знятті арешту з активів Ігоря Коломойського і компаній, які йому належать, у справі «ПриватБанку».

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Нацбанк хотів зняти цей арешт з метою погашення заборгованості «ПриватБанку» по кредитах, але у цій можливості суд йому відмовив. Відповідні відомості розміщені у судовому реєстрі.

Зазначимо, що активи Коломойського арештували за позовом Генпрокуратури 22 березня цього року. Арешт був накладений прокуратурою у рамках кримінального провадження у справі можливого виведення 19 млрд грн колишніми власниками «ПриватБанку» до початку його націоналізації у 2016 році. Дані активи були отримані Нацбанком в іпотеку як забезпечення боргів банку по рефінансуванню.

Зокрема, до арештованого майна належить рухоме майно декількох металургійних заводів Коломойського на території України, а також земельні ділянки на гірськолижному курорті «Буковель».

Нагадаємо, що раніше Печерським районним судом міста Києва був знятий арешт з 415 нерухомих об'єктів товариства з обмеженою відповідальністю «Приватофіс». Відповідне клопотання компанії про скасування арешту комерційної нерухомості та земельних ділянок суд задовільнив 5 липня.