Выборы в Раду: более 80% голосов подсчитал ЦИК. Фото: Ракурс

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия уже обработала 82,17% протоколов на внеочередных парламентских выборах.

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По состоянию на 20.20 22 июля Центризбирком уже обработал 82,17% бюллетеней, однако пятерка лидеров осталась без изменений. Первую позицию занимает президентская партия «Слуга народа», вслед за ней идут «Оппозиционная Платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

За партию «Слуга народа» отдали свой голос 42,90% избирателей. На втором месте оказалась партия «Оппозиционная Платформа — За жизнь» с результатом в 12,95%, а на третьем — «Европейская солидарность», за которую проголосовали 8,31% украинцев.

Четвертую строчку занимает партия «Батькивщина», за которую отдали свой голос 8,11% избирателей, и замыкает пятерку «Голос» с результатом в 6,05%.

Как ранее сообщалось, в Житомирскую область прислали спецназ ТОР для охраны подсчета голосов в окружной избирательной комиссии № 64.