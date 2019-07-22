Братья Добкины не проходят в новую Раду. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n124634-bratya-dobkiny-ne-prohodyat-v-novuu-radu.html

Ракурс

В новую Верховную Раду не попадут братья Михаил и Дмитрий Добкины. Политики не набрали нужное количество поддержки.

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Михаил Добкин шел в парламент на 15-м месте партийного списка политической силы «Оппозиционный блок», которая не проходит 5% барьер, а значит и не попадает в Верховную раду 9-го созыва. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Второй брат Дмитрий Добкин баллотировался в парламент в избирательном округе № 178 в Харьковской области. На данный момент в этом округе обработали уже 98,75% протоколов, а Дмитрий занимает третье место с показателем 16,38% голосов избирателей.

Добкина опередил самовыдвиженец Анатолий Русецкий (29,60%) и Александр Литвинов (31,51%) от президентской партии «Слуга народа».

Отметим, что сейчас ЦИК подсчитал уже 79% голосов. «Оппозиционный блок» набрал лишь 3,18% голосов.

Партия «Слуга народа» лидирует с показателем 42,81%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала 12,98%, за партию «ЕС» проголосовали 8,34%, а за «Батькивщину» отдали голоса 8,09% избирателей.

Как ранее сообщалось, стало известно, кто из действующих нардепов проходит в Раду.