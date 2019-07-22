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Ракурс
Украинца с десятками фальшивых паспортов задержали в Польше. Фото: Новости Донбасса

Украинца с десятками фальшивых паспортов задержали в Польше

22 июл 2019, 19:33
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Украинца с двумя десятками фальшивых паспортов задержали на украинско-польской границе. Польские пограничники пропуска «Корчева» подозревают 35-летнего украинца в курьерской доставке поддельных документов.

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Оказалось, что 25 фальшивых иностранных паспортов понадобились для законного пребывания украинцев, которые работают в странах Западной Европы. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на Nowiny 24.

Пограничники обнаружили у курьера 21 румынский паспорт, 2 болгарские и 2 литовские удостоверения водителя.

Как известно, в прошлом году в Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали транснациональную преступную группировку, которая занималась нелегальной транспортировкой мигрантов в страны Европейского союза. Во время обысков были найдены десятки фальшивых паспортов и оборудования для их изготовления.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центральная избирательная комиссия сняла с выборов кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрия Торнера, у которого оказалось девять украинских поддельных паспортов на разные фамилии. Сам Торнер оказался гражданином Республики Молдова Дмитрием Некрасовым, которого на родине разыскивали за побег из мест заключения.


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