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НАТО оценил парламентские выборы в Украине. Фото: Цензор

НАТО оценил парламентские выборы в Украине

22 июл 2019, 18:50
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В НАТО оценили внеочередные парламентские выборы, которые прошли в Украине 21 июля. В Альянсе рассказали, какие недостатки обнаружили при анализе избирательного процесса.

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Так, в НАТО заявили, что украинцы на Донбассе и в оккупированном Крыму были полностью исключены из избирательного процесса. Таким образом миллионы украинцев не смогли принять участие в выборах, что не позволяет положительно оценить избирательный процесс в Украине. Об этом сообщила глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО по наблюдению Мадлен Мун на пресс-конференции в Киеве, передает «24 канал».

Также в Альянсе отметили, что обнаружили много нарушений в мажоритарных округах и зафиксировали давление олигархов в СМИ.

Однако, Мун отметила, что Парламентская ассамблея НАТО будет сотрудничать с новым парламентом и продолжит помогать Украине на пути европейской интеграции.

Между тем, ОБСЕ положительно оценила выборы и назвала их конкурентными и мирными.

Как ранее сообщалось, ЦИК подсчитал уже более 70% голосов избирателей.


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