НАТО оцінив парламентські вибори в Україні. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n124632-nato-ocinyv-parlamentski-vybory-v-ukrayini.html

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У НАТО оцінили позачергові парламентські вибори, які пройшли в Україні 21 липня. В Альянсі розповіли які недоліки виявили під час аналізу виборчого процесу.

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Так, у НАТО заявили, що українці на Донбасі та в окупованому Криму були повністю виключені з виборчого процесу. Таким чином мільйони українців не змогли взяти участь у виборах, що не дозволяє позитивно оцінити виборчий процес в Україні. Про це повідомила голова делегації Парламентської асамблеї НАТО зі спостереження Мадлен Мун на прес-конференції у Києві, передає «24 канал».

Також в Альянсі зазначили, що виявили багато порушень у мажоритарних округах та зафіксували тиск олігархів у ЗМІ.

Однак, Мун наголосила, що Парламентська асамблея НАТО буде співпрацювати з новим парламентом та продовжить допомагати Україні на шляху європейської інтеграції.

Тим часом, ОБСЄ позитивно оцінила вибори та назвала їх конкурентними та мирними.

Як раніше повідомлялося, ЦВК підрахувала вже понад 70% голосів виборців.