Українця з десятками фальшивих паспортів затримали в Польщі. Фото: Новости Донбасса

https://racurs.ua/ua/n124633-ukrayincya-z-desyatkamy-falshyvyh-pasportiv-zatrymaly-v-polschi.html

Ракурс

Українця з двома десятками фальшивих паспортів затримали на українсько-польському кордоні. Польські прикордонники пропуску «Корчова» підозрюють 35-річного українця в кур'єрській доставці підроблених документів.

Loading...

Виявилося, що 25 фальшивих іноземних паспортів знадобилися для законного перебування українців, які працюють в країнах Західної Європи. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на Nowiny 24.

Прикордонники виявили у кур'єра 21 румунський паспорт, 2 болгарські і 2 литовські посвідчення водія.

Як відомо, минулого року в Сумській області співробітники Служби безпеки України ліквідували транснаціональне злочинне угруповання, яке займалося нелегальним транспортуванням мігрантів в країни Європейського союзу. Під час обшуків було знайдено десятки фальшивих паспортів і обладнання для їхнього виготовлення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія зняла з виборів кандидата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Дмитра Торнера, у якого виявилося дев’ять українських підроблених паспортів на різні прізвища. Сам Торнер виявився громадянином Республіки Молдова Дмитром Некрасовим, якого на батьківщині розшукували за втечу з місць позбавлення волі.