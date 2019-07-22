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Ракурс
Українця з десятками фальшивих паспортів затримали в Польщі. Фото: Новости Донбасса

Українця з десятками фальшивих паспортів затримали в Польщі

22 лип 2019, 19:33
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Українця з двома десятками фальшивих паспортів затримали на українсько-польському кордоні. Польські прикордонники пропуску «Корчова» підозрюють 35-річного українця в кур'єрській доставці підроблених документів.

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Виявилося, що 25 фальшивих іноземних паспортів знадобилися для законного перебування українців, які працюють в країнах Західної Європи. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на Nowiny 24.

Прикордонники виявили у кур'єра 21 румунський паспорт, 2 болгарські і 2 литовські посвідчення водія.

Як відомо, минулого року в Сумській області співробітники Служби безпеки України ліквідували транснаціональне злочинне угруповання, яке займалося нелегальним транспортуванням мігрантів в країни Європейського союзу. Під час обшуків було знайдено десятки фальшивих паспортів і обладнання для їхнього виготовлення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія зняла з виборів кандидата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Дмитра Торнера, у якого виявилося дев’ять українських підроблених паспортів на різні прізвища. Сам Торнер виявився громадянином Республіки Молдова Дмитром Некрасовим, якого на батьківщині розшукували за втечу з місць позбавлення волі.


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