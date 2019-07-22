Брати Добкіни не проходять в нову Раду. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124634-braty-dobkiny-ne-prohodyat-v-novu-radu.html

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У нову Верховну Раду не потраплять брати Михайло і Дмитро Добкіни. Політики не набрали потрібну кількість підтримки.

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Михайло Добкін йшов до парламенту на 15-му місці партійного списку політичної сили «Опозиційний блок», яка не проходить 5% бар'єр, а значить і не потрапляє до Верховної Ради 9-го скликання. Про це свідчать дані Центрвиборчкому.

Другий брат Дмитро Добкін балотувався в парламент у виборчому окрузі № 178 в Харківській області. Наразі в цьому окрузі опрацювали вже 98,75% протоколів, а Дмитро займає третє місце з показником 16,38% голосів виборців.

Добкіна випередив самовисуванець Анатолій Русецький (29,60%) і Олександр Літвінов (31,51%) від президентської партії «Слуга народу».

Зазначимо, що зараз ЦВК підрахував вже 79% голосів. «Опозиційний блок» набрав лише 3,18% голосів.

Партія «Слуга народу» лідирує з показником 42,81%, «Опозиційна платформа — За життя» набрала 12,98%, за партію «ЄС» проголосували 8,34%, а за «Батьківщину» віддали голоси 8,09% виборців.

Як раніше повідомлялося, стало відомо, хто з діючих нардепів проходить в Раду.