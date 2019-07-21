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Гройсман проголосував у Вінниці. Фото: "Укрінформ"

Гройсман проголосував у Вінниці (ФОТО, ВІДЕО)

21 лип 2019, 15:02
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 21 липня, взяв участь у дострокових парламентських виборах. Свій вибір глава уряду і лідер партії «Українська стратегія» зробив на виборчій дільниці у Вінниці.

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Як повідомив Гройсман після голосування, він зробив надійний вибір — за майбутнє і за успіх України. Також він додав, що саме від кожного українця і від його вибору зараз залежить, яким буде завтра у нашій країні. Про це прем'єр заявив журналістам на виборчій дільниці.

Крім того, лідер «Української стратегії» додав, що зараз перед Україною постало безліч завдань, і політикам необхідно зробити все можливе для вирішення цих завдань і наближення до спільного успіху.

Гройсман проголосував у Вінниці. Фото: сторінка Володимира Гройсмана в Instagram

Гройсман проголосував у Вінниці. Фото: сторінка Володимира Гройсмана в Instagram

За даними численних соцопитувань, проведених напередодні виборів, партія Гройсмана не увійде до складу Верховної Ради IX скликання, так як їй не вдасться подолати прохідний бар'єр у 5%.

Нагадаємо, що раніше свій голос на парламентських виборах уже віддав президент України Володимир Зеленський. Після цього він повідомив, що одним із перших законопроектів, який розгляне парламент нового скликання, буде зняття недоторканності з нардепів.

Джерело: Ракурс


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