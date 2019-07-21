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Гройсман проголосовал в Виннице. Фото: "Укринформ"

Гройсман проголосовал в Виннице (ФОТО, ВИДЕО)

21 июл 2019, 15:02
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 21 июля, принял участие в досрочных парламентских выборах. Свой выбор глава правительства и лидер партии «Украинская стратегия» сделал на избирательном участке в Виннице.

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Как сообщил Гройсман после голосования, он сделал надежный выбор — за будущее и за успех Украины. Также он добавил, что именно от каждого украинца и от его выбора сейчас зависит, каким будет завтра в нашей стране. Об этом премьер заявил журналистам на избирательном участке.

Кроме того, лидер «Украинской стратегии» добавил, что сейчас перед Украиной встало огромное количество задач, и политикам необходимо сделать все возможное для решения этих задач и приближения к общему успеху.

Гройсман проголосовал в Виннице. Фото: страница Владимира Гройсмана в Instagram

Гройсман проголосовал в Виннице. Фото: страница Владимира Гройсмана в Instagram

По данным многочисленных соцопросов, проводимых накануне выборов, партия Гройсмана не войдет в состав Верховной Рады IX созыва, так как ей не удастся преодолеть проходной барьер в 5%.

Напомним, что ранее свой голос на парламентских выборах уже отдал президент Украины Владимир Зеленский. После этого он сообщил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит парламент нового созыва, будет снятие неприкосновенности с нардепов.

Источник: Ракурс


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