Гройсман проголосовал в Виннице. Фото: "Укринформ"

https://racurs.ua/n124552-premer-ministr-groysman-progolosoval-v-vinnice.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 21 июля, принял участие в досрочных парламентских выборах. Свой выбор глава правительства и лидер партии «Украинская стратегия» сделал на избирательном участке в Виннице.

Loading...

Как сообщил Гройсман после голосования, он сделал надежный выбор — за будущее и за успех Украины. Также он добавил, что именно от каждого украинца и от его выбора сейчас зависит, каким будет завтра в нашей стране. Об этом премьер заявил журналистам на избирательном участке.

Кроме того, лидер «Украинской стратегии» добавил, что сейчас перед Украиной встало огромное количество задач, и политикам необходимо сделать все возможное для решения этих задач и приближения к общему успеху.

По данным многочисленных соцопросов, проводимых накануне выборов, партия Гройсмана не войдет в состав Верховной Рады IX созыва, так как ей не удастся преодолеть проходной барьер в 5%.

Напомним, что ранее свой голос на парламентских выборах уже отдал президент Украины Владимир Зеленский. После этого он сообщил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит парламент нового созыва, будет снятие неприкосновенности с нардепов.