Бізнес-партнер Порошенка Кононенко програє вибори журналісту Дубінському. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124643-biznes-partner-poroshenka-kononenko-prograie-vybory-jurnalistu-dubinskomu.html

Ракурс

Ігор Кононенко, який є чинним нардепом і ключовим бізнес-партнером Петра Порошенка, програє з великим відривом журналісту і телеведучому Олександру Дубінському з партії «Слуга народу».

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За Кононенка проголосували 12% виборців, а за Дубінського віддали 40,81% голосів. Центрвиборчком підрахував в 94-му окрузі 85,29% голосів. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Зазначимо, що Кононенко був з 2016 року відразу заступником голови фракції партії «Блок Петра Порошенка». На ці вибори він пішов як самовисуванець, однак його ім’я тісно пов’язане з колишнім президентом України.

Олександр Дубинський відомий як ведучий програми «Гроші» та керівник проекту «Українські сенсації» на телеканалі «1+1».

Зазначимо, що нардепи Михайло і Дмитро Добкіни теж не потраплять до нового складу парламенту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», із скандально відомих братів Дубневичів тільки Ярослав проходить до Верховної Ради, а Богдан програв свій округ.