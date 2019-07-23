Бизнес-партнер Порошенко Кононенко проигрывает выборы журналисту Дубинскому. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n124643-biznes-partner-poroshenko-kononenko-proigryvaet-vybory-jurnalistu-dubinskomu.html

Ракурс

Игорь Кононенко, который является действующим нардепом и ключевым бизнес-партнером Петра Порошенко, проигрывает с большим отрывом журналисту и телеведущему Александру Дубинскому из партии «Слуга народа».

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За Кононенко проголосовали 12% избирателей, а за Дубинского отдали 40,81% голосов. Центризбирком подсчитал в 94-м округе 85,29% голосов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Отметим, что Кононенко был з 2016 года первым заместителем главы фракции партии «Блок Петра Порошенко». На эти выборы он пошел как самовыдвиженец, однако его имя тесно связано з бывшим президентом Украины.

Александр Дубинский известен как ведущий программы «Гроші» и руководитель проекта «Українські сенсації» на телеканале «1+1».

Отметим, что нардепы Михаил и Дмитрий Добкины тоже не попадут в новый состав парламента.

Как ранее сообщал «Ракурс», из скандально известных братьев Дубневичей только Ярослав проходит в Верховную Раду, а Богдан проиграл свой округ.