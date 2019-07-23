На Донбассе перемирие продолжается уже более суток. Фото: 24news

https://racurs.ua/n124642-na-donbasse-peremirie-prodoljaetsya-uje-bolee-sutok.html

Ракурс

Режима прекращения огня уже более суток придерживаются вооруженные форсирования России и ее наемники. С начала суток потерь среди украинских военных не зафиксировано.

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Военнослужащие операции Объединенных сил контролируют ситуацию на линии соприкосновения, однако также не нарушают режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

По данным разведки, за минувшие сутки погиб один оккупант и еще двое были ранены по неизвестным причинам.

Как известно, Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня с 21 июля и деполитизации определенных территорий. Боевики согласились пустить мониторинговую миссию ОБСЕ на территорию ОРДЛО.

Во время переговоров было подтверждено местонахождение 69 наших граждан, а стороны договорились обсудить возможность обмена пленными.

Как ранее сообщал «Ракурс», 21 июля после начала перемирия на Луганщине двое военных погибли и еще двое получили ранения, так как подорвались на неизвестном взрывном устройстве.