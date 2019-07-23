На Донбасі перемир’я триває вже понад добу. Фото: 24news

https://racurs.ua/ua/n124642-na-donbasi-peremyr-ya-tryvaie-vje-ponad-dobu.html

Ракурс

Режиму припинення вогню вже понад добу дотримуються збройні форсування Росії та її найманці. З початку доби втрат серед українських військових не зафіксовано.

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Військовослужбовці операції Об'єднаних сил контролюють ситуацію на лінії зіткнення, однак також не порушують режим тиші. Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

За даними розвідки, за минулу добу загинув один окупант та ще двоє були поранені з невідомих причин.

Як відомо, Тристороння контактна група у Мінську домовилась про безстрокове припинення вогню з 21 липня та деполітизацію певних територій. Бойовики погодилися пустити моніторингову місію ОБСЄ на території ОРДЛО.

Під час перемовин було підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян, а сторони домовилися обговорити можливість обміну полоненими.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 21 липня після початку перемир’я на Луганщині двоє військових загинули та ще двоє отримали поранення, так як підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.