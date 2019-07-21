Голосування за кордоном: вибори в Антарктиді вже завершилися. Фото: "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n124554-golosuvannya-za-kordonom-vybory-v-antarktydi-vje-zavershylysya-foto.html

Ракурс

Голосування на позачергових парламентських виборах на виборчій спецдільниці на станції «Академік Вернадський» вже завершилося.

Loading...

Голосування в Антарктиді почалося о 8.00 за місцевим часом і тривало протягом 30 хвилин. У ньому брали участь 12 учасників української антарктичної експедиції. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За даними опублікованого повідомлення, голосування полярників відбувалося тільки за загальнонаціональними списками партій, так як спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Під час голосування на виборчій дільниці на антарктичній станції «Академік Вернадський» використовувалися не «живі» бюлетені, а їх роздруковані сканкопіі, які були відправлені на станцію ЦВК. Підрахунок голосів відбувається у присутності всіх членів експедиції, після чого сканкопія протоколу результатів голосування надсилаєтьсядо Києва онлайн.

Сьогоднішнє голосування відбувалося уприміщенні станційного бару «Фарадей», і в якості урни для голосування полярники використовували прозорий бокс для їжі.

Нагадаємо, що голосування у Верховну Раду сьогодні відбувається не тільки на території України, а й у72 країнах світу. Так, на виборчій дільниці в Австралії вибори вже завершилися, і там явка на вибори склала всього 4%.