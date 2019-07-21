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Голосування за кордоном: вибори в Антарктиді вже завершилися. Фото: "24 канал"

Голосування за кордоном: вибори в Антарктиді вже завершилися (ФОТО)

21 лип 2019, 15:48
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Голосування на позачергових парламентських виборах на виборчій спецдільниці на станції «Академік Вернадський» вже завершилося.

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Голосування в Антарктиді почалося о 8.00 за місцевим часом і тривало протягом 30 хвилин. У ньому брали участь 12 учасників української антарктичної експедиції. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За даними опублікованого повідомлення, голосування полярників відбувалося тільки за загальнонаціональними списками партій, так як спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Під час голосування на виборчій дільниці на антарктичній станції «Академік Вернадський» використовувалися не «живі» бюлетені, а їх роздруковані сканкопіі, які були відправлені на станцію ЦВК. Підрахунок голосів відбувається у присутності всіх членів експедиції, після чого сканкопія протоколу результатів голосування надсилаєтьсядо Києва онлайн.

Сьогоднішнє голосування відбувалося уприміщенні станційного бару «Фарадей», і в якості урни для голосування полярники використовували прозорий бокс для їжі.

Голосування за кордоном: вибори в Антарктиді вже завершилися. Фото: Національний антарктичний науковий центрНагадаємо, що голосування у Верховну Раду сьогодні відбувається не тільки на території України, а й у72 країнах світу. Так, на виборчій дільниці в Австралії вибори вже завершилися, і там явка на вибори склала всього 4%.

Джерело: Ракурс


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