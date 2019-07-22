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Вибори на Закарпатті програють кандидати, підтримувані Угорщиною. Фото: Ракурс

Парламентські вибори: на Закарпатті програють кандидати, яких підтримувала влада Угорщини

22 лип 2019, 12:59
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Позачергові парламентські вибори в Україні програють підтримувані владою Угорщини кандидати, які балотувалися у мажоритарних округах у Закарпатській області.

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Проугорські кандидати Василь Брензович, Йосип Борто та Міклош Товт — балотувалися як самовисуванці. Під час виборчих перегонів вони використовували як українську, так і угорську версію гасел «Nekünk Kárpátalja az első" (Для нас головне — Закарпаття). Про це 22 липня повідомляє «Європейська правда» із посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що Брозович програє на окрузі № 73. Цей політик має вдвічі менше голосів ніж Владіслав Поляк. Як відомо, Брозович очолює Товариство угорської культури Закарпаття. Перед виборами він провів зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Міклош Товт у виборчому окрузі № 69 посідає третє місце (14,22% голосів), там опрацьовано вже 72,18% протоколів. Йосип Борто на окрузі № 68 посідає четверту сходинку 15,90% голосів, там ЦВК опрацювала майже половину протоколів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже опрацювала понад 50% протоколів на позачергових парламентських виборах. ЦВК вже опрацьовані 50,24% бюлетенів. Першу позицію на даний момент займає пропрезидентська партія «Слуга народу», і слідом за нею йдуть «Опозіційна Платформа — За Життя».

Джерело: Ракурс


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