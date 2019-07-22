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Ракурс
Выборы на Закарпатье проигрывают кандидаты, поддерживаемые Венгрией. Фото: Ракурс

Парламентские выборы: на Закарпатье проигрывают кандидаты, которых поддерживали власти Венгрии

22 июл 2019, 12:59
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Внеочередные парламентские выборы в Украине проигрывают поддерживаемые властью Венгрии кандидаты, которые баллотировались в мажоритарных округах в Закарпатской области.

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Проугорские кандидаты Василий Брензович, Иосиф Борто и Миклош Товт — баллотировались как самовыдвиженцы. Во время предвыборной гонки они использовали как украинскую, так и венгерскую версию лозунгов «Nekünk Kárpátalja az első" (Для нас главное — Закарпатье). Об этом 22 июля сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что Брозович проигрывает на округе № 73. Этот политик имеет вдвое меньше голосов чем Владислав Поляк. Как известно, Брозович возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья. Перед выборами он провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Миклош Товт в избирательном округе № 69 занимает третье место (14,22% голосов), там обработано уже 72,18% протоколов. Иосиф Борто на округе № 68 занимает четвертую строчку 15,90% голосов, там ЦИК обработал почти половину протоколов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия уже обработала более 50% протоколов на внеочередных парламентских выборах. ЦИК уже обработаны 50,24% бюллетеней. Первую позицию на данный момент занимает пропрезидентская партия «Слуга народа», и вслед за ней идут «Опозіційна Платформа — По Жизни».

Источник: Ракурс


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