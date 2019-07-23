Позачергові вибори: в Києві «замінували» будівлю ЦВК

Будівля ЦВК у Києві, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n124680-pozachergovi-vybory-v-kyievi-zaminuvaly-budivlu-cvk.html

Ракурс

У Києві сьогодні невідомі особи повідомили правоохоронцям про нібито «замінування» будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК), котра зараз здійснює підрахунок результатів позачергових парламентських виборів, які відбулися 21 липня.

Loading...

Після отримання анонімного повідомлення, співробітники управління Державної охорони попросили представників ЗМІ залишити будівлю на час проведення там робіт з пошуку можливих вибухових пристроїв, повідомляє телеканал «112 Україна».

Зазначається, що журналісти, яким довелося покинути будівлю, перебувають на вулиці поряд із будівлею ЦВК, до Центрвиборчкому прибули вибухотехніки з обладнанням.

Начальник відділу комунікації Поліції Києва Оксана Блищик підтвердила агентству «Укрінформ» отримання правоохоронцями відповідного повідомлення.

Зараз всі служби здійснюють перевірку, — зазначила Блищик.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що перше засідання нової Верховної ради можуть провести в символічну дату — День Незалежності України 24 серпня. Цю ініціативу підтримують у партії «Слуга народу», а також президент України Володимир Зеленський.