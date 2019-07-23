Внеочередные выборы: в Киеве «заминировали» здание Центризбиркома

Здание ЦИК в Киеве, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n124680-vneocherednye-vybory-v-kieve-zaminirovali-zdanie-centrizbirkoma.html

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В Киеве сегодня неизвестные сообщили правоохранителям о якобы «заминировании» здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая сейчас осуществляет подсчет результатов внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 21 июля.

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После получения анонимного сообщения, сотрудники управления Государственной охраны попросили представителей СМИ покинуть здание на время проведения там работ по поиску возможных взрывных устройств, сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что журналисты, которым пришлось покинуть здание, находятся на улице рядом со зданием ЦИК, в Центризбирком прибыли взрывотехники с оборудованием.

Начальник отдела коммуникации Полиции Киева Оксана Блищик подтвердила агентству «Укринформ» получение правоохранителями соответствующего сообщения.

Сейчас все службы осуществляют проверку, — отметила Блищик.

Напомним, недавно стало известно, что первое заседание новой Верховной Рады могут провести в символическую дату — День Независимости Украины 24 августа. Эту инициативу поддерживают в партии «Слуга народа», а также президент Украины Владимир Зеленский.