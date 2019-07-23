Дмитрий Разумков, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/n124679-sluga-naroda-gotova-govorit-o-koalicii-razumkov.html

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Партия «Слуга народа», несмотря на самостоятельно полученное на выборах парламентское большинство голосов, готова говорить о коалиции с другими политическими силами, близкими по идеологическим подходами и ценностным вещам.

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Об этом лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил в интервью агентству «РБК-Украина».

Мы хотели бы увидеть в коалиции новые политические силы, такие же, как и мы, — отметил Разумков, добавив, что у них должно быть «адекватное желание сотрудничества».

Быть в коалиции и работать вместе в парламенте — это не всегда одно и то же, — отметил политик.

Разумков выразил надежду, что такие вопросы, как депутатская неприкосновенность, будут поддержаны всеми политсилами, независимо от того, будут ли они членами коалиции, или нет.

Потому что они об этом говорили, точно так же, как и мы, — подчеркнул Разумков.

Политик отметил, что хотя результаты парламентских выборов еще до конца не подсчитаны, однако уже можно говорить, что его политсила получает более 250 мандатов. Впрочем, он добавил, что хотел бы, чтобы в парламент попало больше его однопартийцев.

Напомним, Разумков недавно заявил, что война на Донбассе не может завершиться амнистией для боевиков, причастных к совершению военных преступлений.