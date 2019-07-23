Углекислый газ помогает комарам находить своих жертв

https://racurs.ua/n124678-kak-komary-nahodyat-svoih-jertv-ustanovili-amerikanskie-uchenye.html

Ракурс

С помощью поведенческих экспериментов и записи в реальном времени деятельности мозга комаров, команда американских ученых установила, как именно мозг самок этих животных объединяет сигналы от двух сенсорных систем — визуальной и обонятельной, чтобы идентифицировать и отследить своих потенциальных жертв.

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Об этом сообщает пресс-служба Вашингтонского университета со ссылкой на статью в журнале Current Biology.

Оказалось, что когда обонятельная система комара обнаруживает определенные химические сигналы, они вызывают изменения в мозге насекомых, которые инициируют поведенческий ответ: комар начинает использовать свою зрительную систему для сканирования окружения, чтобы выявить конкретные типы фигур и лететь к ним, вероятно, связывая эти формы с потенциальными жертвами.

Ученые установили, что охоту на жертву у комаров провоцирует углекислый газ (CO2), который люди активно выделяют при дыхании. Для комаров его обнаружения является сигналом, что потенциальная жертва находится неподалеку.

Наше дыхание просто перегружено CO2, — отмечают исследователи. — Это приманка большого радиуса действия, используемая комарами для выявления потенциальной жертвы, которая может находиться на расстоянии более 30 м.

Потенциальной жертвой может быть человек или теплокровное животное.

Обоняние комара действует на больших расстояниях, улавливая запахи на расстоянии более 30 м. Однако их зрение наиболее эффективно для объектов на расстоянии от 5 до 6 м, отмечают ученые.

Обоняние — это ощущение дальнего действия для комаров, а зрение — для отслеживания на среднем расстоянии, — подчеркивают исследователи.

Ученые отмечают, что результаты этого исследования могут быть использованы, чтобы помочь разработать новые методы борьбы с комарами и уменьшить распространение болезней, которые передаются этими насекомыми.

Напомним, ученые недавно обнаружили биотоксин, который избирательно действует на комаров, переносящих малярию.