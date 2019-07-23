Правоохранители разоблачили подпольное казино в центре Киева, фото: пресс-центр СБУ

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В Киеве правоохранители разоблачили подпольное казино, которое располагалось на одной из центральных улиц под видом караоке.

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Ежемесячный объем этого заведения составлял до 0,5 млн долл. США. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что в это подпольное игорное заведение клиенты попадали по рекомендации, соблюдая меры конспирации и только по предварительной заявке о визите.

Во время обысков в казино правоохранители изъяли наличные, рулетки, столы для игры в карты и фишки, общей стоимостью более 300 тыс. долл. США.

Следствие по ст. 203−2 Уголовного кодекса (занятие игорным бизнесом) продолжается. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (680 тыс. грн), или до 50 тыс. необлагаемых минимумов (850 тыс. грн), если лицо ранее уже было осуждено за соответствующее преступление.

Сейчас устанавливается возможность причастности сотрудников правоохранительных органов к «крышеванию» этого подпольного бизнеса.

Напомним, в июне Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобы украинских компаний относительно обстоятельств запрета игорного бизнеса в Украине.