Правоохоронці викрили підпільне казино в центрі Києва, фото: прес-центр СБУ

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В Києві правоохоронці викрили підпільне казино, яке розташовувалося на одній із центральних вулиць під виглядом караоке.

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Щомісячний обсяг цього закладу становив до 0,5 млн дол. США. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що до цього підпільного грального закладу клієнти потрапляли за рекомендацією, дотримуючись заходів конспірації та лише за попередньою заявкою про візит.

Під час обшуків у казино правоохоронці вилучили готівку, рулетки, столи для гри в карти та фішки, загальною вартістю понад 300 тис. дол. США.

Слідство за ст. 203−2 Кримінального кодексу (заняття гральним бізнесом) триває. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 тис. грн) або до 50 тис. неоподатковуваних мінімумів (850 тис. грн), якщо особа раніше вже була засуджена за відповідний злочин.

Наразі встановлюється можливість причетності співробітників правоохоронних органів до «кришування» цього підпільного бізнесу.

Нагадаємо, у червні Європейський суд з прав людини частково задовольнив скарги українських компаній щодо обставин заборони грального бізнесу в Україні.