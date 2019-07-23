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Разумков заявил, что амнистии для боевиков не может быть. Фото: "Укринформ"

Разумков заявил, что амнистии для боевиков быть не может

23 июл 2019, 11:11
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Война на Донбассе не может завершиться амнистией для боевиков, замешанных в военных преступлениях. Такого мнения придерживаются в партии «Слуга народа», набирающей наибольшее количество голосов на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду.

Не может идти речь об амнистии для людей, которые замешаны в военных преступлениях во время боевых действий, заявил вчера вечером Дмитрий Разумков, глава политической партии «Слуга народа», в эфире ICTV.

Разумков уверен, что донбасские боевики, совершавшие тяжкие преступления, не будут подпадать под амнистию ни в Украине, ни за ее пределами.

Как известно, амнистия боевиков на Донбассе предусмотрена минскими соглашениями при выполнении ряда условий их подписантами. Украинская сторона взяла на себя обязательство обеспечить помилование и амнистию, приняв закон о запрете преследования и наказания лиц в связи с событиями на Донбассе.

Еще осенью 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса и амнистии для боевиков (№ 5082 «О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей»), который предусматривал освобождение от ответственности боевиков, не совершавших тяжких преступлений.

Но этот закон так и не вступил в силу. Тогдашний спикер парламента Александр Турчинов заявил, что отказался подписывать документ, поскольку не было никаких предпосылок со стороны боевиков и российских военных к тому, что они собираются выполнять условия минских соглашений, после чего для них должна была бы наступить амнистия.


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