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Суд разрешил взыскать с РФ более 1 млрд долл. в пользу «Ощадбанка». Фото: AKKet

Суд разрешил взыскать с РФ более 1 млрд долл. в пользу «Ощадбанка»

23 июл 2019, 11:09
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Киевский апелляционный суд предоставил разрешение за взыскание с Российской Федерации в пользу «Ощадбанка» более 1 млрд долл. в качестве компенсации убытков, понесенных в результате аннексии Крыма.

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По решению суда, принятому 17 июля 2019 года, было разрешено к исполнению решение Международного коммерческого арбитража от ноября 2018 года о признании России виновной в захвате активов «Ощадбанка» в Крыму. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно опубликованным данным, суд постановил выдать исполнительные листы на взыскание с РФ в лице Министерства юстиции в пользу «Ощадбанка» 1 млрд 111,3 млн долл. в качестве возмещения убытков. Кроме того, суд постановил взыскать проценты, начисляемые с 31 марта 2014 года, по ставке полугодового LIBOR+2% и прочие расходы в размере 3,87 млн долл.

Это решение может быть обжаловано в Верховном суде. В таком случае оно вступит в силу уже после рассмотрения соответствующего ходатайства.

Напомним, что в ноябре прошлого года международный арбитраж удовлетворил требования «Ощадбанка» к России возместить убытки, связанные с оккупацией АР Крым, в размере около 1,3 млрд долл.

Источник: Ракурс


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