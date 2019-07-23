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Суд дозволив стягнути з РФ понад 1 млрд дол. на користь «Ощадбанку». Фото: AKKet

Суд дозволив стягнути з РФ понад 1 млрд дол. на користь «Ощадбанку»

23 лип 2019, 11:09
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Київський апеляційний суд надав дозвіл за стягнення з Російської Федерації на користь «Ошадбанку» понад 1 млрд дол. в якості компенсації збитків у результаті анексії Криму.

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За рішенням суду, прийнятим 17 липня 2019 року, було дозволено до виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу у листопаді 2018 року визнати Росію винною у захопленні активів «Ощадбанку» в Криму. Відповідні дані розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з опублікованими даними, суд постановив видати виконавчі листи на стягнення з РФ в особі Міністерства юстиції на користь «Ощадбанку» 1 млрд 111,3 млн дол. в якості відшкодування збитків. Крім того, суд ухвалив стягнути ще відсотки з 31 березня 2014 по ставці піврічного LIBOR + 2% та інші витрати у розмірі 3,87 млн дол.

Відзначимо, що дане рішення може бути оскаржене у Верховному суді. У такому разі воно набере чинності вже після розгляду такого клопотання.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року міжнародний арбітраж задовольнив вимоги «Ощадбанку» до Росії відшкодувати збитки, пов’язані з окупацією АР Крим, у розмірі близько 1,3 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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