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Ракурс
До нової Ради прийде вдвічі більше жінок. Фото: Ракурс

До нової Ради прийде вдвічі більше жінок

23 лип 2019, 10:38
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До Верховної Ради 9-го скликання пройде вдвічі більше жінок, ніж у попередній парламент.

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На цьогорічних парламентських виборах балотувалися 87 жінок, а у Верховній Раді 8-го скликання були 53 жінки-нардепи. Про це повідомляє «Українська правда».

За попередніми даними, за списками до парламенту проходить 61 жінка, що становить 27,11%. Серед мажоритарників балотуються 26 жінок, що становить 13%. Зазначимо, що 53 жінки минулого парламенту становили 12,6%.

Найбільше жінок до парламенту йде від президентської партії «Слуга народу». Від них балотуються 53 особи. Від «Голосу» (47,6% жінок) та «Європейської солідарності» (37% жінок) також обираються жінки.

За таку велику кількість жінок у складі партії політичні сили можуть отримати додаткове фінансування, згідно з нормою про «гендерну квоту».

Зазначимо, що найменше жінок до парламенту запропонувала партія «Опозиційна платформа — За життя» (11,4%).

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центрвиборчком підрахував вже понад 90% голосів. У п’ятірці лідерів відбулися зміни — «Батьківщина» посунула «ЄС» з третього місця на четверте.

Джерело: Ракурс


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