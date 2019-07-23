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Ракурс
В новую Раду придет вдвое больше женщин

В новую Раду придет вдвое больше женщин

23 июл 2019, 10:38
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В Верховную Раду 9-го созыва пройдет вдвое больше женщин, чем в предыдущий парламент.

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На парламентских выборах баллотировались 87 женщин, а в Верховной Раде 8-го созыва было 53 женщины-нардепы. Об этом сообщает «Украинская правда».

По предварительным данным, по спискам в парламент проходит 61 женщина, что составляет 27,11%. Среди мажоритарщиков баллотируются 26 женщин, что составляет 13%. Отметим, что 53 женщины прошлого парламента составляли 12,6%.

Больше всего женщин в парламент идет от президентской партии «Слуга народа». От них баллотируются 53 человека. От «Голоса» (47,6% женщин) и «Европейской солидарности» (37% женщин) также избираются женщины.

За такое ​​большое количество женщин в составе партии политические силы могут получить дополнительное финансирование, согласно норме о «гендерной квоте».

Отметим, что меньше всего женщин в парламент предложила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,4%).

Как ранее сообщал «Ракурс», Центризбирком подсчитал уже более 90% голосов. В пятерке лидеров произошли изменения — «Батькивщина» потеснила"ЕС" с третьего места на четвертое.

Источник: Ракурс


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