Российские снайперы прибыли в Донецк с целью обстрела камер ОБСЕ. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n124646-rossiyskie-snaypery-pribyli-v-doneck-s-celu-obstrela-kamer-obse.html

Ракурс

В Донецк прибыли профессиональные российские снайперы, задачей которых является уничтожение камер наблюдения СММ ОБСЕ.

Loading...

Видеокамеры на территории оккупированного Донецка установлены Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения. По имеющейся информации, прибывшие группы снайперов из РФ планируют подготовить и осуществить обстрелы по этим камерам. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщает ООС, осуществление обстрела камер группой снайперов станет еще одним подтверждением коварства российских оккупационных войск и пренебрежение ими международных договоренностей.

Отметим, что в данный момент на территории Донбасса действует так называемое «хлебное перемирие», которое было установлено 21 июля с 00 часов 01 минут по киевскому времени. Во время режима перемирия запрещено любое ведение огня.

Напомним, что после объявления режима перемирия на Донбассе выстрелов не было, но в день выборов появилась печальная новость о гибели двух украинских военнослужащих. Тем не менее, погибли они не от выстрела, а от разорвавшейся мины, а еще двое бойцов получили ранения.