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Російські снайпери прибули до Донецька з метою обстрілу камер ОБСЄ. Фото: InfoResist

Російські снайпери прибули до Донецька з метою знищення камер ОБСЄ

23 лип 2019, 10:31
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До Донецька прибули професійні російські снайпери, завданням яких є знищення камер спостереження СММ ОБСЄ.

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Відеокамери на території окупованого Донецька встановлені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ відповідно до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування. За наявною інформацією, групи снайперів, які прибули з РФ, планують підготувати і здійснити обстріл цих камер. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляє ООС, здійснення обстрілу камер групою снайперів стане ще одним підтвердженням підступності російських окупаційних військ і нехтування ними міжнародних домовленостей.

Відзначимо, що на даний момент на території Донбасу діє так зване «хлібне перемир’я», яке було встановлено 21 липня з 00 години 01 хвилин за київським часом. Під час режиму перемир’я заборонено будь-яке ведення вогню.

Нагадаємо, що після оголошення режиму перемир’я на Донбасі пострілів не було, але у день виборів з’явилася сумна новина про загибель двох українських військовослужбовців. Проте, загинули вони не від пострілу, а від вибуху міни, а ще двоє бійців отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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