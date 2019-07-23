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Сніг посеред літа випав на крайньому сході Росії. Фото: "Ридус"

Сніг посеред літа випав на крайньому сході Росії (ВІДЕО)

23 лип 2019, 10:27
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Сніг влітку — таку картину спостерігають жителі Магаданської області, що на крайньому сході Росії. Сьогодні вночі засніжило у трьох районах.

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Сніг випав у трьох районах Магаданської області у вівторок вночі, інформує ТАСС з посиланням на регіональне управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища.

Засніжило в Сусуманському, Ягоднінському та Омсукчанському районах. Причиною снігових опадів стало зміщення холодного фронту з арктичного узбережжя. Внаслідок цього в ніч на вівторок було зафіксовано сильне зниження температури.

Між тим, синоптики прогнозують, що впродовж найближчої доби температура повітря нормалізується, зокрема, денні показники становитимуть 22 градуси тепла.

Своїми враженнями від снігопаду влітку поділився один із користувачів Instagram, який опублікував там відео.

Нагадаємо, що 5 липня була відзначена подібна погодна аномалія в Австралії. На східному узбережжі країни також спостерігалося похолодання, а в районах Нового Південного Уельсу та сусіднього штату випав сніг.


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