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Ракурс
По військовим літакам РФ відкрила попереджувальний вогонь Південна Корея

По військовим літакам РФ відкрила попереджувальний вогонь Південна Корея

23 лип 2019, 09:52
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По російським військовим літакам відкрили попереджувальний вогонь винищувачі Південної Кореї. Літаки РФ порушили повітряний простір країни біля східного узбережжя.

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Після того, як РФ вторглася в повітряний простір Південної Кореї країна підняла свої винищувачі на перехоплення, і пілоти відкрили попереджувальний вогонь. Про це посилаючись на Міністерство національної оборони Південної Кореї повідомляє AP, передає «РБК-Україна».

Сьогодні вранці китайські військові літаки також порушили повітряний простір Південної Кореї.

Зазначимо, що наприкінці червня російські бомбардувальники порушили повітряний простір Японії. Для провокації РФ вибрала Ту-95МС, які здатні нести ядерну зброю.

Як відомо, Росія регулярно влаштовує провокаційні польоти своїх військових літаків. Так, 17 липня Фінляндія заявила про порушення свого повітряного простору у Фінській затоці російським літаком.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 15 липня над Балтійським морем і Фінською затокою помітили три російські літаки, один з яких є найважчим бойовим літаком в світі і найшвидшим бомбардувальником на озброєнні РФ.


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