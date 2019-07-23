Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
По военным самолетам РФ открыла предупредительный огонь Южная Корея. Фото: YouTube

По военным самолетам РФ открыла предупредительный огонь Южная Корея

23 июл 2019, 09:52
999

По российским военным самолетам открыли предупредительный огонь истребители Южной Кореи. Самолеты РФ нарушили воздушное пространство страны у восточного побережья.

Loading...

После того, как РФ вторглась в воздушное пространство Южной Кореи страна подняла свои истребители на перехват, и пилоты открыли предупредительный огонь. Об этом ссылаясь на Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщает AP, передает «РБК-Украина».

Сегодня утром китайские военные самолеты также нарушили воздушное пространство Южной Кореи.

Отметим, что в конце июня российские бомбардировщики нарушили воздушное пространство Японии. Для провокации РФ выбрала Ту-95МС, которые способны нести ядерное оружие.

Как известно, Россия регулярно устраивает провокационные полеты своих военных самолетов. Так, 17 июля Финляндия заявила о нарушении своего воздушного пространства в Финском заливе российским самолетом.

Как ранее сообщал «Ракурс», 15 июля над Балтийским морем и Финским заливом заметили три российских самолета, один из которых является самым тяжелым боевым самолетом в мире и самым быстрым бомбардировщиком на вооружении РФ.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...