Снег среди лета выпал на крайнем востоке России. Фото: "Ридус"

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Снег летом — такую ​​картину наблюдают жители Магаданской области, что на крайнем востоке России. Сегодня ночью заснежило в трех районах.

Снег выпал в трех районах Магаданской области во вторник ночью, информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Заснежило в Сусуманском, Ягоднинском и Омсукчанском районах. Причиной снежных осадков стало смещение холодного фронта с арктического побережья. В результате этого в ночь на вторник было зафиксировано сильное снижение температуры.

Между тем, синоптики прогнозируют, что в течение ближайших суток температура воздуха нормализуется, в частности, дневные показатели составят 22 градуса тепла.

Своими впечатлениями от снегопада летом поделился один из пользователей Instagram, который опубликовал там видео.

<p> Напомним, что 5 июля была отмечена подобная погодная аномалия в Австралии. На восточном побережье страны также наблюдалось похолодание, а в районах Нового Южного Уэльса и соседнего штата выпал снег. <a href= "https://racurs.ua/n122794-kaprizy-prirody-chast-avstralii-zamelo-snegom-foto-video.html">https://racurs.ua/n122794-kaprizy-prirody-chast-avstralii-zamelo-snegom-foto-video.html</a></p><p> Читайте также: Зимнее лето: снег в июле впервые выпал в Карпатах (ФОТО) <a href= "https://racurs.ua/n124140-zimnee-leto-sneg-v-iule-vpervye-vypal-v-rumynskih-karpatah-foto.html">https://racurs.ua/n124140-zimnee-leto-sneg-v-iule-vpervye-vypal-v-rumynskih-karpatah-foto.html</a></p>

Напомним, что 5 июля была отмечена подобная погодная аномалия в Австралии. На восточном побережье страны также наблюдалось похолодание, а в районах Нового Южного Уэльса и соседнего штата выпал снег.