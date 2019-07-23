Снег среди лета выпал на крайнем востоке России (ВИДЕО)https://racurs.ua/n124645-sneg-sredi-leta-vypal-na-kraynem-vostoke-rossii-video.htmlРакурс
Снег летом — такую картину наблюдают жители Магаданской области, что на крайнем востоке России. Сегодня ночью заснежило в трех районах.
Снег выпал в трех районах Магаданской области во вторник ночью, информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Заснежило в Сусуманском, Ягоднинском и Омсукчанском районах. Причиной снежных осадков стало смещение холодного фронта с арктического побережья. В результате этого в ночь на вторник было зафиксировано сильное снижение температуры.
Между тем, синоптики прогнозируют, что в течение ближайших суток температура воздуха нормализуется, в частности, дневные показатели составят 22 градуса тепла.
Своими впечатлениями от снегопада летом поделился один из пользователей Instagram, который опубликовал там видео.
Напомним, что 5 июля была отмечена подобная погодная аномалия в Австралии. На восточном побережье страны также наблюдалось похолодание, а в районах Нового Южного Уэльса и соседнего штата выпал снег.