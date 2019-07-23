Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Снег среди лета выпал на крайнем востоке России. Фото: "Ридус"

Снег среди лета выпал на крайнем востоке России (ВИДЕО)

23 июл 2019, 10:27
999

Loading...

Снег летом — такую ​​картину наблюдают жители Магаданской области, что на крайнем востоке России. Сегодня ночью заснежило в трех районах.

Снег выпал в трех районах Магаданской области во вторник ночью, информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Заснежило в Сусуманском, Ягоднинском и Омсукчанском районах. Причиной снежных осадков стало смещение холодного фронта с арктического побережья. В результате этого в ночь на вторник было зафиксировано сильное снижение температуры.

Между тем, синоптики прогнозируют, что в течение ближайших суток температура воздуха нормализуется, в частности, дневные показатели составят 22 градуса тепла.

Своими впечатлениями от снегопада летом поделился один из пользователей Instagram, который опубликовал там видео.

Напомним, что 5 июля была отмечена подобная погодная аномалия в Австралии. На восточном побережье страны также наблюдалось похолодание, а в районах Нового Южного Уэльса и соседнего штата выпал снег.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...