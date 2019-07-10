Зимнее лето: снег в июле впервые выпал в Карпатах. Фото: "Факты"

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Ракурс

Снег в июле выпал в румынских Карпатах. Произошло это впервые в истории. Летний снег наблюдался в этом регионе около 15 лет назад, но в конце августа.

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Осадки выпали в ночь со вторника на среду на горе Пьетрос — высочайшей точке горного массива Родна, находящейся на высоте 2300 м над уровнем моря. Информация об этом появилась на румынском сайте Mediafax.

Как отметил мэр города Борша Сорин Тимиш, на его памяти снега в июле еще никогда не было. Первый летний снег повлекла за собой аномально низкая температура воздуха, которая отмечалась синоптиками во вторник, 9 июля, и среду, 10 июля. Вследствие этого заснежило не только высочайшую вершину в Борше, но и все горы в округе Марамуреш в восточной части Румынии.

На данный момент температура все еще остается низкой — по состоянию на утро 10 июля столбики термометров не поднимались выше 10 градусов тепла.

Сложные погодные условия добрались и до украинских Карпат. По состоянию на 14.05 среды, 10 июля, на горе Поп Иван Черногорский наблюдалась облачность, а также снег с дождем. Температура воздуха здесь прогрелась лишь до 3° тепла.

Напомним, 5 июля была отмечена подобная погодная аномалия в Австралии. На восточном побережье страны также наблюдалось похолодание, а в районах Нового Южного Уэльса и соседнего штата выпал снег.