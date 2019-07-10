Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Зимове літо: сніг у липні вперше випав у Карпатах. Фото: "Факти"

Зимове літо: сніг у липні вперше випав у Карпатах (ФОТО)

10 лип 2019, 16:32
999

Сніг у липні випав у румунських Карпатах. Сталося це вперше в історії. Літній сніг спостерігався у цьому регіоні близько 15 років тому, але наприкінці серпня.

Loading...

Опади йшли у ніч із вівторка на середу на горі П'єтрос — найвищій точці гірського масиву Родна, що розташована на висоті 2300 м над рівнем моря. Інформація про це з’явилася на румунському сайті Mediafax.

Зимове літо: сніг у липні вперше випав у румунських Карпатах. Фото: Mediafax

Як зазначив мер міста Борша Сорін Тиміш, на його пам’яті снігу в липні ще ніколи не було. Перший літній сніг спричинила за собою аномально низька температура повітря, яка відзначалася синоптиками у вівторок, 9 липня, та в середу, 10 липня. Внаслідок цього засніжило не лише найвищу вершину в Борше, але й усі гори в окрузі Марамуреш у східній частині Румунії.

На даний момент температура все ще залишається низькою — станом на ранок 10 липня стовпчики термометрів не піднімалися вище 10 градусів тепла.

Складні погодні умови дісталися й до українських Карпат. Станом на 14.05 10 липня на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарність, а також сніг із дощем. Температура повітря тут прогрілася лише до 3° тепла.

Зимове літо: сніг у липні вперше випав у румунських Карпатах. Фото: Facebook

Нагадаємо, 5 липня була відзначена подібна погодна аномалія в Австралії. На східному узбережжі країни також спостерігалося похолодання, а в районах Нового Південного Уельсу та сусіднього штату випав сніг.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Газові мрії Кремля: Медведєв запропонував Медведчуку консорціум з управління українською ГТС

Прем'єр-міністр РФ Медведєв заявив, що існують два способи вирішити газову суперечку з Україною після закінчення терміну дії нинішнього газового контракту. Перший — зберегти нинішні умови контракту, другий — створити двосторонній консорціум

Світові новини
18:42

ЧАЕС отримала новий саркофаг від ЄС, Зеленський хоче перетворити Чорнобиль на точку зростання

Євросоюз 10 липня офіційно передав Україні новий саркофаг на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Президент Зеленський вважає, що зона відчуження може стати однією з точок зростання економіки України

Новини України
17:26
Новини партнерів
Загрузка...