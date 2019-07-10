Зимове літо: сніг у липні вперше випав у Карпатах. Фото: "Факти"

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Сніг у липні випав у румунських Карпатах. Сталося це вперше в історії. Літній сніг спостерігався у цьому регіоні близько 15 років тому, але наприкінці серпня.

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Опади йшли у ніч із вівторка на середу на горі П'єтрос — найвищій точці гірського масиву Родна, що розташована на висоті 2300 м над рівнем моря. Інформація про це з’явилася на румунському сайті Mediafax.

Як зазначив мер міста Борша Сорін Тиміш, на його пам’яті снігу в липні ще ніколи не було. Перший літній сніг спричинила за собою аномально низька температура повітря, яка відзначалася синоптиками у вівторок, 9 липня, та в середу, 10 липня. Внаслідок цього засніжило не лише найвищу вершину в Борше, але й усі гори в окрузі Марамуреш у східній частині Румунії.

На даний момент температура все ще залишається низькою — станом на ранок 10 липня стовпчики термометрів не піднімалися вище 10 градусів тепла.

Складні погодні умови дісталися й до українських Карпат. Станом на 14.05 10 липня на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарність, а також сніг із дощем. Температура повітря тут прогрілася лише до 3° тепла.

Нагадаємо, 5 липня була відзначена подібна погодна аномалія в Австралії. На східному узбережжі країни також спостерігалося похолодання, а в районах Нового Південного Уельсу та сусіднього штату випав сніг.