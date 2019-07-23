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Разумков заявив, що ніякої амністії для бойовиків не може бути. Фото: "Укрінформ"

Разумков заявив, що ніякої амністії для бойовиків бути не може

23 лип 2019, 11:11
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Війна на Донбасі не може завершитися амністією для бойовиків, замішаних у військових злочинах. Такої думки дотримуються у партії «Слуга народу», яка набирає найбільше голосів на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради.

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Не може йти мова про амністію для людей, які замішані у військових злочинах на Донбасі. Про це вчора ввечері заявив Дмитро Разумков, голова політичної партії «Слуга народу», під час ефіру на ICTV.

Разумков впевнений, що ніякі амністії для бойовиків, які вчиняли злочині на Донбасі, не поширюватимуться ні в Україні, ні поза її межами.

Нагадаємо, що в січні 2019 року в Кремлі повідомили, коли припиниться війна на Донбасі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив довготривалий військовий конфлікт перебуванням при владі в Україні «партії війни». У Москві очікували, що шанс на припинення війни з’явиться, тільки якщо в Києві до влади прийде «партія миру і дипломатії». Пєсков заявляв, що Україна повинна переглянути свій політичний курс і розібратися з наслідками збройного зіткнення на Донбасі.


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