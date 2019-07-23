Дмитро Разумков, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n124679-sluga-narodu-gotova-govoryty-pro-koaliciu-razumkov.html

Ракурс

Партія «Слуга народу», попри самотужки набрану на виборах парламентську більшість голосів, готова говорити про коаліцію з іншими політичними силами, близькими за ідеологічними підходами та ціннісними речами.

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Про це лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков заявив в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Ми хотіли б побачити в коаліції нові політичні сили, такі ж, як і ми, — зазначив Разумков, додавши, що в них має бути «адекватне бажання співпраці».

Бути в коаліції і працювати разом у парламенті — це не завжди одне і те ж, — наголосив політик.

Разумков висловив сподівання, що такі питання, як депутатська недоторканість, будуть підтримані усіма політсилами, незалежно від того, будуть вони членами коаліції, чи ні.

Тому що вони про це говорили, точно так, як і ми, — наголосив Разумков.

Політик зазначив, що хоча результати парламентських виборів ще до кінця не підраховані, проте вже можна говорити, що його політсила отримує понад 250 мандатів. Втім, він додав, що хотів би, щоб до парламенту потрапило більше його однопартійців.

Нагадаємо, Разумков нещодавно заявив, що війна на Донбасі не може завершитися амністією для бойовиків, причетних до скоєння воєнних злочинів.