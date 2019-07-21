Скупка голосів та мінування: у МВС розповіли про порушення на виборах. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124553-skupka-golosiv-ta-minuvannya-u-mvs-rozpovily-pro-porushennya-na-vyborah-karta.html

Ракурс

На позачергових парламентських виборах в Україні зафіксували низку порушень, за якими вже склали адміністративні протоколи та відкрили кримінальне провадження.

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У Чернігівській області правоохоронці виявили потужну мережу скупки голосів, а самого підозрюваного кандидата притягнуть до кримінальної відповідальності. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Станом на 13.00 правоохоронці зафіксували 838 повідомлень та заяв, які пов’язані з виборчим процесом в Україні. Лідерами антирейтингу стали Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Більше всього повідомлень пов’язані з незаконною агітацією — таких нарахували 214 епізодів. Також було зафіксовано чотири повідомлення про замінування виборчої дільниці, 35 — перешкоджання здійснення виборчого права, 20 — конфлікти, 11 — пошкодження майна та 20 — підкуп виборців.

Як відомо сьогодні в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 ранку і закриються о 20.00. Після закриття дільниць будуть оприлюднені попередні дані за інформацією екзит-полів, а згодом перші офіційні дані повідомить Центральна виборча комісія.

Нагадаємо, стало відомо, скільки виборців прийшли на дільниці станом на 14.00.