Скупка голосов и минирование: в МВД рассказали о нарушениях на выборах. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n124553-skupka-golosov-i-minirovanie-v-mvd-rasskazali-o-narusheniyah-na-vyborah-karta.html

Ракурс

На внеочередных парламентских выборах в Украине зафиксировали ряд нарушений, по которым уже составили административные протоколы и открыли уголовное производство.

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В Черниговской области правоохранители обнаружили мощную сеть скупки голосов, а самого подозреваемого кандидата привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По состоянию на 13.00 правоохранители зафиксировали 838 сообщений и заявлений, связанных с избирательным процессом в Украине. Лидерами антирейтинга стали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Больше всего сообщений связанные с незаконной агитацией — таких насчитали 214 эпизодов. Также было зафиксировано четыре сообщения о минировании избирательного участка, 35 — препятствовании осуществлению избирательного права, 20 — о конфликтах, 11 — о повреждении имущества и 20 — о подкупе избирателей.

Как известно сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в 8.00 утра и закроются в 20.00. После закрытия участков будут обнародованы предварительные данные по информации экзит-полов, а затем первые официальные данные сообщит Центральная избирательная комиссия.

Напомним, стало известно, сколько избирателей пришли на участки по состоянию на 14.00.