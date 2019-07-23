Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня, фото: zt.in.ua

https://racurs.ua/ua/n124667-pozachergovi-vybory-stala-vidoma-persha-sotnya-deputativ-majorytarnykiv-spysok.html

Ракурс

Стали відомі імена перших 100 переможців парламентських виборів на одномандатних виборчих округах, котрі відбулися 21 липня.

Loading...

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Центрвиборчком вже опрацював понад 96% протоколів із результатами голосування в одномандатних округах.

Джерело: РБК-Україна

Остаточні дані щодо результатів позачергових парламентських виборів Центрвиборчком має опублікувати до 5 серпня. Верховна Рада нового скликання вперше може зібратися вже до кінця серпня.

Так, нещодавно стало відомо, що в політичній партії «Слуга народу» виступають за проведення першого засідання Верховної Ради IX скликання у символічну дату — в День Незалежності України 24 серпня. За інформацією ЗМІ, цю ініціативу також підтримує президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, попередні дані свідчать, що до парламенту нового скликання пройдуть вдвічі більше жінок, ніж до попереднього. Очікується, що за списками політсил до Ради потрапить 61 жінка, по мажоритарних округах — 26 жінок.