Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля, фото: zt.in.ua

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Ракурс

Стали известны имена первых 100 победителей парламентских выборов на одномандатных избирательных округах, которые состоялись 21 июля.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Центризбирком уже обработал более 96% протоколов с результатами голосования по одномандатным округам.

Источник: РБК-Украина

Окончательные данные о результатах внеочередных парламентских выборов Центризбирком должен опубликовать до 5 августа. Верховная Рада нового созыва впервые может собраться уже до конца августа.

Так, недавно стало известно, что в политической партии «Слуга народа» выступают за проведение первого заседания Верховной Рады IX созыва в символическую дату — в День Независимости Украины 24 августа. По информации СМИ, эту инициативу также поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, предварительные данные свидетельствуют, что в парламент нового созыва пройдут вдвое больше женщин, чем в предыдущий. Ожидается, что по спискам политических сил в Раду попадет 61 женщина, по мажоритарным округам — 26 женщин.