Генпрокуратуру может возглавить Рябошапка. Фото: slovech.co

https://racurs.ua/n124666-genprokuraturu-mojet-vozglavit-ryaboshapka-zelenskiy.html

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Генеральная прокуратура получит нового руководителя. Им может стать член команды нынешнего президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, который работал и с предыдущими властями.

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Кандидатура Рябошапки рассматривается среди других претендентов. Об этом заявил сам Зеленский во время сегодняшнего брифинга, на котором правоохранители отчитались о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов, — отметил президент на вопрос о личности будущего генпрокурора.

Как известно, при президентстве Петра Порошенко Рябошапка некоторое время входил в состав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также напомним, что нынешний глава ГПУ Юрий Луценко сейчас находится в отпуске.