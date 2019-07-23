Генпрокуратуру может возглавить Рябошапка — Зеленскийhttps://racurs.ua/n124666-genprokuraturu-mojet-vozglavit-ryaboshapka-zelenskiy.htmlРакурс
Генеральная прокуратура получит нового руководителя. Им может стать член команды нынешнего президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, который работал и с предыдущими властями.
Кандидатура Рябошапки рассматривается среди других претендентов. Об этом заявил сам Зеленский во время сегодняшнего брифинга, на котором правоохранители отчитались о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов, — отметил президент на вопрос о личности будущего генпрокурора.
Как известно, при президентстве Петра Порошенко Рябошапка некоторое время входил в состав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Также напомним, что нынешний глава ГПУ Юрий Луценко сейчас находится в отпуске.