Убийство Шеремета: Зеленский прокомментировал закрытые материалы дела. Фото: Delo

https://racurs.ua/n124665-ubiystvo-sheremeta-zelenskiy-prokommentiroval-zakrytye-materialy-dela.html

Ракурс

Убийство журналиста Павла Шеремета обсудили на открытом докладе полиции перед президентом Владимиром Зеленским.

Loading...

Часть информации глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал перед журналистами на брифинге, а о другой отчитывался только перед Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. О закрытой части брифинга Зеленский заявил, что понимает, почему полученная им информация не была обнародована.

Также президент отметил, что убийц Шеремета скоро задержат, и попросил представителей СМИ не давить на правоохранителей в расследовании этого дела.

Во время отчета Князев рассказал, что получил материалы выполненных ходатайств от Бельгии, Швеции, Нидерландов, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Турции. Всего ходатайства были направлены 15 странам.

Как известно, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Неизвестные заминировали его машину, и известный журналист умер в карете скорой помощи.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский пригласил главу полиции Князева на открытый брифинг для отчетности по расследованию убийства Павла Шеремета.