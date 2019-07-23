Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Убийство Шеремета: Зеленский прокомментировал закрытые материалы дела. Фото: Delo

Убийство Шеремета: Зеленский прокомментировал закрытые материалы дела

23 июл 2019, 15:46
999

Убийство журналиста Павла Шеремета обсудили на открытом докладе полиции перед президентом Владимиром Зеленским.

Loading...

Часть информации глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал перед журналистами на брифинге, а о другой отчитывался только перед Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. О закрытой части брифинга Зеленский заявил, что понимает, почему полученная им информация не была обнародована.

Также президент отметил, что убийц Шеремета скоро задержат, и попросил представителей СМИ не давить на правоохранителей в расследовании этого дела.

Во время отчета Князев рассказал, что получил материалы выполненных ходатайств от Бельгии, Швеции, Нидерландов, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Турции. Всего ходатайства были направлены 15 странам.

Как известно, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Неизвестные заминировали его машину, и известный журналист умер в карете скорой помощи.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский пригласил главу полиции Князева на открытый брифинг для отчетности по расследованию убийства Павла Шеремета.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

«Забыл» об имуществе на 40 млн грн: экс-главу ОГА отпустили под личное обязательство

Меру пресечения за недостоверное декларирование на сумму более 40 млн грн избрали бывшему главе одной из облгосадминистраций Украины. Злоумышленника отпустили под личное обязательство без электронного браслета

Новости Украины
11:31
Новости партнеров
Загрузка...