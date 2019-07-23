Вбивство Шеремета: Зеленський прокоментував закриті матеріали справи. Фото: Delo

https://racurs.ua/ua/n124665-vbyvstvo-sheremeta-zelenskyy-prokomentuvav-zakryti-materialy-spravy.html

Ракурс

Вбивство журналіста Павла Шеремета обговорили на відкритому звітуванні поліції перед президентом Володимиром Зеленським.

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Частину інформації голова Національної поліції Сергій Князев оприлюднив перед журналістами на брифінгу, а про іншу звітував лише перед Зеленським та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про закриту частину брифінгу Зеленський заявив, що розуміє, чому отримана ним інформація не була оприлюднена.

Також президент зазначив, що вбивць Шеремета скоро затримають, та попросив представників ЗМІ не тиснути на провоохоронців щодо розслідування цієї справи.

Під час звітування Князев розповів, що отримав матеріали виконаних клопотань від Бельгії, Швеції, Нідерландів, Білорусі, Молдови, Латвії, Литви, Киргизстану та Туреччини. Усього клопотання були надіслані 15 країнам.

Як відомо, Павло Шеремет був вбитий 20 липня 2016 року у центрі Києва. Невідомі замінували його машину і відомий журналіст помер у кареті швидкої допомоги.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський запросив голову поліції Князева на відкритий брифінг для звітування по розслідуванню вбивства Павла Шеремета.