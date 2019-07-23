Зеленський змусив правоохоронців відзвітувати про розслідування вбивства Шеремета. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n124659-zelenskyy-zmusyv-pravoohoronciv-vidzvituvaty-pro-rozsliduvannya-vbyvstva-sheremeta-translyaciya.html

Ракурс

Президент України запросив правоохоронців відзвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Правоохоронці мають доповісти президенту на якому етапі перебуває розслідування вбивства. Зустріч запланували на 14.00.

Зазначимо, що журналіста Павла Шеремета вбили у центрі Києва 20 липня 2016 року. Коли журналіст мав поїхати на роботу, його автомобіль вибухнув. Шеремет помер за декілька хвилин у кареті швидкої допомоги.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про гарячі версії вбивства Шеремета.