Зеленский заставил правоохранителей отчитаться о расследовании убийства Шеремета. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/n124659-zelenskiy-zastavil-pravoohraniteley-otchitatsya-o-rassledovanii-ubiystva-sheremeta-translyaciya.html

Ракурс

Президент Украины пригласил правоохранителей отчитаться по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

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Правоохранители должны доложить президенту на каком этапе находится расследование убийства. Встречу запланировали на 14.00.

Отметим, что журналиста Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016. Когда журналист должен был поехать на работу, его автомобиль взорвался. Шеремет умер за несколько минут в карете скорой помощи.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о горячих версиях убийства Шеремета.